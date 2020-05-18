الكويت: عقوبات بالحبس لمن لا يلتزم بارتداء الكمامة

المصدر: الكويت- وكالات

قالت وزارة الصحة الكويت إنه سيتم تطبيق عقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من لا يلتزم بارتداء الكمامة أو تغطية الأنف.



وقال الوزارة في بيان عبر حسابها بتوتير نقلته «القبس» الكويتية إنه: «في حالة مخالفة القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن الالتزام بلبس الكمامة الواقية أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة سوف تطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 17 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2020، وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ولفتت إلى أن هذا القرار يعتبر من القرارات المنفذة للقانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

وفرض مجلس الوزراء حظر تجول كلي في جميع أنحاء البلاد، منذ 10 مايو الجاري وحتى نهاية الشهر، في إطار الحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.



أعلنت الكويت أمس شفاء 246 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4339.

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