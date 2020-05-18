لا وفيات جديدة بكورونا في ألمانيا والدنمارك تسرّع "الفتح"

المصدر: وكالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن ألمانيا سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا لتصل حالات الإصابة في البلاد إلى 174355.

ولم تسجل ألمانيا أية حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند7914.

أما الدنمارك، فتعتزم اليوم الاثنين إعادة فتح المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى المزيد من المدارس، وسط مزيد من تخفيف الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات إن التباعد الاجتماعي لا يزال ضروريا.

وأصدرت وزارة الصناعة والأعمال والشؤون المالية في البلاد سلسلة قواعد للمقاهي والمطاعم تضمنت ألا تزيد كل مجموعة من الزبائن عن 10 أشخاص، تماشيًا مع القيود الحالية على التجمعات العامة.

وشملت اللوائح الأخرى أنه يجب أن تكون هناك مسافة متر واحد على الأقل بين كل مجموعة من الزبائن والمجموعة الاخرى. ومسافة مماثلة ضرورية أيضًا للجلوس في الأماكن المفتوحة.

وصرح وزير الشؤون الاقتصادية والتجارية سيمون كولروب، قائلا "أنا سعيد لأنه سيكون من الممكن الآن الخروج والاستمتاع بعشاء جيد أو تناول فنجان من القهوة مع صديق".

يشار إلى أنه قد تم فرض الإغلاق في الدنمارك في مارس الماضي. وقالت الحكومة إنها ستعلن في أوائل يونيو متى تعتزم إعادة فتح حدودها.

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