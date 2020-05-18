بالفيديو.. عندما ترقص الحكومة!

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت النرويج، أمس الأحد، احتفالا محدودا، على غير العادة، بـ "يوم الدستور"، والذى يوافق 17 مايو من كل عام، وذلك بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشى فيروس كورونا.

واقتصرت الاحتفالات على صور تم التقاطها لملكة النرويج سونيا، بصحبة زوجها، داخل القصر، بينما قام ولي العهد وشقيقته بمسيرة في المنطقة المحيطة بالقصر، وسط حضور محدود من المواطنين.

كما أدى أعضاء الحكومة النرويجية رقصة في ساحة مقر الحكومة احتفالا بهذه المناسبة.

يذكر أن دستور النرويج صدر في 17 مايو عام 1814.

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