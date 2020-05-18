إيطاليا تسجل أدنى وفيات يومية بكورونا منذ بدء الحجر

المصدر: أ ف ب

أعلن الدفاع المدني الإيطالي أمس الأحد أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجْر في 9 مارس.

وسيُعاد اليوم الاثنين فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة.

وسيُسمح بفتح صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 مايو.

غير إن السلطات حذرت من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية إذا عاودت حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع.

في 27 مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، بلغ 969 وفاة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز