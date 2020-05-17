فرنسا تعيد فتح شواطئ الريفيرا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعادت فرنسا فتح شواطئ الريفيرا للمرة الأولى منذ إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في منتصف مارس، حيث تمكن المصطافون من السباحة بالبحر، وظهر كثيرون وهم يرتدون الكمامات، وفقا لجريدة الوطن العمانية.

وفرضت السلطات إجراءات مصاحبة لفتح الشواطئ شملت السماح بالأنشطة الفردية كالسباحة والصيد شرط الالتزام بالتباعد.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت في الوقت الذي خففت فيه البلاد إغلاقا عاما استمر شهرين.

وقالت الوزارة في بيان إن عدد حالات الوفاة أمس يمثل تراجعا بشكل طفيف عن عدد الوفيات المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 104 حالات.

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