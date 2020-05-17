%42 من البريطانيين غير راضين عن تعامل حكومتهم مع الجائحة

المصدر: لندن- رويترز

اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، بأن هناك شعوراً عاماً بالإحباط من الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتخفيف من إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس «كورونا»، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق للقواعد الجديدة التي أقر بأنها أكثر تعقيداً.

وبينما أظهر استطلاع أجرته صحيفة «أوبزرفر»، تزايد عدم الرضا عن تعامل جونسون مع الأزمة، كتب رئيس الوزراء في صحيفة ميل أون صنداي «أدرك أن الناس سيشعرون بالإحباط من بعض القواعد الجديدة».

ويوم الأربعاء، بدأت الحكومة في تخفيف تدريجي للقيود في بريطانيا، بتشجيع من لا يستطيعون العمل من منازلهم على العودة إلى وظائفهم، مع تجنب استخدام وسائل النقل العام، إن أمكن.

ولا تنطبق التغييرات على أقاليم إسكتلندا أو ويلز أو إيرلندا الشمالية، التي لم تخفف حكوماتها شبه المستقلة من الإغلاق.

وثمة انتقادات بأن رسالة الحكومة مربكة، وأرسلت إشارات متضاربة. ولا يزال الناس ممنوعين من دعوة الأصدقاء والأقارب إلى منازلهم.

وأظهر استطلاع صحيفة أوبزرفر، اليوم الأحد، أن 42 في المئة غير راضين الآن عن تعامل الحكومة مع الأزمة، وهو ما يمثل انخفاضاً بمقدار تسع نقاط عن الأسبوع الماضي. بينما استحسن 39 في المئة أداء الحكومة، وهذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها نسبة غير الراضين على نسبة الراضين.

وقال جونسون في ميل أون صنداي «نحن نحاول إنجاز شيء لم يتعين إنجازه من قبل.. إخراج البلاد من حالة الإغلاق الكامل بطريقة آمنة، لا تخاطر بالتضحية بما بذلتموه من جهد دؤوب».

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