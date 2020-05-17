مصرع 8 في هجمات بأفغانستان

المصدر: كابول - د.ب.أ

ذكر مسؤولون، أمس، أنّ ثمانية أفراد من القوات الحكومية قتلوا وأصيب تسعة آخرون، في هجمات لطالبان بعد منتصف الليل على نقاط تفتيش أمنية في إقليم باكتيا بجنوب شرق أفغانستان. وقال عضو المجلس الإقليمي، محمد رحمن قادري، إن القوات تحمي سداً متعدد الاستخدامات في مقاطعة أحمد آبا. بدورهما، أكّد مسؤولان، أنّ المسلحين خطفوا 12 مدنياً في مقاطعة سامكاني.

وقال حاكم المقاطعة، عبد الرحمن زرماتي، إن طالبان هددت الأشخاص وطلبت منهم ترك وظائفهم الحكومية. ولم تصدر حركة طالبان أي تعليق حتى الآن. وفجّر المتطرّفون الخميس الماضي، شاحنة مفخخة في العاصمة باكتيا، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وفي إقليم غور بوسط البلاد، قال مسؤول آخر، إن مقاتلي طالبان سيطروا على نقطة تفتيش في فيروزكوه عاصمة الإقليم، وقتلوا ثلاثة من القوات الحكومية وأسروا 11 آخرين.

واشتد القتال في أفغانستان بعدما أمر الرئيس أشرف غني الجيش بشن هجوم على طالبان هذا الأسبوع بعد هجمات على مستشفى ولادة في كابول وجنازة في ننكرهار أودت بحياة أكثر من 50 شخصاً.

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