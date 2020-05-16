أنباء مفرحة.. بؤرة تفشي «كورونا» في إيطاليا تعود للحياة

المصدر: روما-وكالات

أعلن حاكم إقليم لومبارديا الإيطالية، أتليتيو فونتانا، أن المنطقة بدأت اليوم السبت، عملية إعادة فتح المتاجر والمطاعم، في إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي «كورونا».

وقال خلال مؤتمر صحافي: «سنعتمد إجراءات تضمن إعادة فتح المطاعم ومصففي الشعر، وأنشطة أخرى في لومبارديا، وبقية إيطاليا بأمان»، مضيفاً: «سيتعين على الجميع القيام بذلك، باستخدام الفطرة، واحترام القواعد لضمان الصحة العامة».

يأتي هذا الإعلان، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشيا، مع حكام إيطاليا الإقليميين. حيث اتفق السياسيون على السماح للسلطات المحلية، بتخفيف إجراءات الحظر الوطنية، على أن تترك للسلطات الإقليمية، الحرية في تقرير ما إذا كانت ترغب في بدء عملية إعادة الفتح، أم أنها ستستمر في فرض تدابير الحظر.

وسجلت المنطقة الشمالية الإيطالية، حتى الآن، أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في إيطاليا، حيث بلغ مجموعها 34242 حالة نشطة في آخر إحصائية، أمس، وتعد لومبارديا، النقطة الساخنة الأكثر تعرضاً للإصابة بـ «كورونا» (كوفيد 19) في إيطاليا.

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