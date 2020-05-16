إطلاق منصة عالمية للتشارك العلمي حول «كورونا»

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

تستعد منظمة الصحة العالمية لإطلاق منصة لتشارك البيانات وإجازات حقوق الملكية الفكرية لضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غبرييسوس مع رئيس كوستاريكا كارلوس الفارادو وتشيلي سيبستيان بنييرا أكبر عدد من الدول والأطراف الناشطة في مجال الأبحاث، إلى المساهمة بشكل «طوعي» في إنشاء هذه المنصة التشاركية.

وقال هؤلاء إن الهدف من ذلك هو إقامة قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات وأي أداة أخرى لمكافحة مرض (كوفيد19) الذي أسفر عن وفاة أكثر من 300 ألف شخص منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي.

ويمكن من خلال المنصة التشارك مجاناً في معلومات وبيانات وحقوق ملكية فكرية لأدوات موجودة بالأساس أو جديدة.

وقال تيدروس ادهانوم غبرييسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت «في هذه الظروف الاستثنائية علينا أن نطلق العنان لقوة العلوم المطلقة لتوفير ابتكارات قابلة للاستخدام وتفيد الجميع أينما كان وبالتزامن».

وأعربت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وبعض الدول الفقيرة أو النامية، عن قلقها منذ بدء انتشار الوباء من انعدام المساواة المحتمل في الحصول على اللقاحات والعلاجات المقبلة في حين تسعى الدول الغنية من الآن إلى التزود بها قبل غيرها.

وسبق أن سجل انعدام المساواة هذا مع أوبئة أخرى مثل بدايات مرض الإيدز و«إتش1 أن1» في 2009.

وبوشرت أكثر من مئة مشروع وحوالي عشر تجارب سريرية في محاولة لإيجاد علاج لمرض (كوفيد19).

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