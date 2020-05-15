«الصحة العالمية»: اللقاح والدواء لن ينهيا الجائحة

المصدر: جنيف - وكالات

أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة «كورونا» إذا لم يوزعا بعدل على الجميع.

وأضاف في إحاطته اليومية أن العلماء والباحثين يعملون بسرعة فائقة لإيجاد حلول لمرض «كوفيد19» الذي يسببه فيروس «كورونا».

وتابع أن نماذج السوق التقليدية لن توفر (الدواء واللقاح) كما يلزم للعالم بأسره.

وكانت المنظمة حذرت أمس الخميس من أن الجائحة لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها، ورجحت أن العدوى ستستمر في نشر الفوضى بين الناس.

وأوضحت الناطقة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، مارغريت هاريس، أن خبراء في مئة فريق يعملون في مختلف أنحاء العالم على تطوير لقاح، غير أن هذه العملية تتطلب وقتاً، وخاصة لضمان فعالية اللقاح وسلامته.

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