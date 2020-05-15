غابات في «الأمازون المطيرة» تحت الحجر

المصدر: بوغوتا - د.ب.أ

دخل الحجر الصحي المشدد حيز التنفيذ، أمس، في مقاطعة الأمازون بجنوب كولومبيا، والتي تعد جزءاً من غابات الأمازون المطيرة وتحدها البرازيل التي ضربها تفشي جائحة فيروس «كورونا».

وسجلت المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 77 ألف نسمة، 924 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت، وهو أكبر عدد لكل مئة ألف نسمة في جميع أنحاء كولومبيا، وفقاً للأرقام الرسمية التي تم إعلانها الخميس الماضي.

، فضلاً عن وفاة 26 شخصاً على الأقل. وتعتمد مدينة ليتيسيا عاصمة المقاطعة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو والنهر، اقتصادياً على التجارة مع البرازيل وبيرو، والتي يمكن عبور حدودها دون أي نوع من الضوابط حتى الآن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز