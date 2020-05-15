الدنمارك تسجل أول يوم بدون وفاة بكورونا منذ مارس

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

أعلنت الدنمارك اليوم الجمعة أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ نحو شهرين.

ووفقا لمعهد ستاتينز سيروم للصحة العامة والأبحاث "إس إس آي"، سجلت البلاد حتى الآن خلال جائحة كورونا 537 حالة وفاة بالمرض و10 آلاف و791 حالة إصابة.

وغالبا ما تحذر السلطات من أنه قد يكون هناك تأخير في عملية التسجيل.

رحب وزير الصحة ماجنوس هونيكه بالأنباء، قائلا إنها "حدث مهم".

وقال على حسابه بفيسبوك: "سعيد للغاية وممتن بهذه النتيجة. الوباء لا يزال هنا، لكنه يوم طيب".

وتم إغلاق حدود الدنمارك منذ منتصف مارس، في محاولة للحد من تفشي الفيروس. كما تم إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم.

وتم إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس حتى الصف الخامس، في المرحلة الأولى من تخفيف القيود في منتصف أبريل.

وتم خلال هذا الأسبوع فتح متاجر من بينها متاجر المحال الكبرى (محال السوبرماركت) في مرحلة ثانية، وسيتم إعادة فتح الفصول الدراسية من الصف السادس حتى العاشر وكذلك المقاهي والمطاعم الأسبوع المقبل.

كما سيتم في الأسبوع المقبل إعادة تشغيل المكتبات وكذلك الكنائس ودور العبادة الأخرى.

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