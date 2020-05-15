"كورونا".. الصحة العالمية تحذر من استخدام دواء مميت

المصدر: جنيف - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد أدوية مرخصة لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أو علاج للوقاية منه حتى الآن.

ونبهت إلى أن إساءة استعمال الكلوروكين من شأنه أن يسبب آثارا جانبية وأمراضا خطيرة قد تفضي حتى إلى الوفاة.

وجاء ذلك في الوقت الذي ينادي العديد من الأطباء حول العالم، وعلى رأسهم الطبيب الفرنسي ديدييه راوول، بفعالية استعمال هذا الدواء.



وحسب البيان الذي نشرته المنظمة عبر حساب المكتب الإقليمي للشرق بموقع «تويتر» فإن منظمة الصحة العالمية تتولى تنسيق الجهود لتطوير وتقييم الأدوية اللازمة لعلاج مرض «كوفيد 19».



كما ذكرت أنه على الرغم من وضع العديد من الأدوية قيد التجارب في الوقت الحالي، إلا أنه لا يوجد أي دليل على أن هيدروكسي كلوروكين أو أي دواء آخر من شأنه أن يعالج «كورونا» أو يقي منه بل يؤدي إلى مضاعفات.

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