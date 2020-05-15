فرنسا.. وفاة أول طفل بمرص "كاواساكي" المرتبط بكورونا

المصدر: ا ف ب

توفي طفل عمره 9 سنوات عانى من اعراض شبيهة بأعراض مرض كاواساكي الذي أصيب به أطفال عانوا من حالات على صلة بفيروس كورونا المستجد، وهي أول وفاة من نوعها في فرنسا، وفق ما قال طبيبه الجمعة.

وقال البروفسور فابريس ميشال، رئيس قسم إنعاش الأطفال في لا تيمون في مرسيليا (جنوب شرق) إن الطفل توفي بسبب "تلف عصبي مرتبط بالسكتة القلبية"، وبين التحليل أنه كان مصابا بكوفيد-19 وإن لم تظهر عليه أية أعراض.

وأكد الطبيب لفرانس برس نبأ نشرته صحيفة لا بروفانس اليومية.

وقال الطبيب إن الطفل "أصيب بإعياء شديد مع سكتة قلبية" في المنزل قبل نقله إلى المستشفى حيث تلقى العلاج لسبعة أيام وتوفي السبت الماضي.

وذكرت مديرية الصحة العامة في فرنسا مساء الخميس أن الطفل كان يعاني من "مرض عصبي نمائي مشترك"، بعد أن أصيب بمرض التهابي أصاب قلبه وكان بلا شك على صلة بكوفيد-19.

في الأسابيع الثلاثة الماضية، أبلغت عدة دول عن حالات أطفال مصابين بمرض التهابي مع أعراض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي، ومرتبطة على الأرجح بكوفيد-19.

وأبلغ عن وفاة فتى في الرابعة عشرة من عمره في بريطانيا وطفل في الخامسة في نيويورك بعد إصابتهما بأعراض مشابهة.

وتشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة وألم البطن والاضطراب في الجهاز الهضمي والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة واحمرار اللسان وتورمه.

وهذه الأعراض قريبة من مرض كاواساكي الذي يصيب الأطفال ويسبب التهاب الأوعية الدموية.

ومع ذلك، هناك اختلافات. فالالتهاب وتلف القلب "أكثر وضوحاً" في الحالات التي يشتبه في ارتباطها بكوفيد-19 مقارنة بمرض كاواساكي الكلاسيكي، وفق الأطباء.

ويقول البروفسور ميشال إن هذه الحالات تتعلق "بعدد قليل جداً من الأطفال، ووفاة واحدة ويجب أن لا تثير القلق بلا داع". ويضيف أنه يجب استشارة الطبيب "عندما يعاني الأطفال من الحمى لأكثر من يومين مع علامات مصاحبة".

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