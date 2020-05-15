الصين تعلن السيطرة على «كورونا الخارج»

المصدر: بكين - وكالات

أعلن مسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الجمعة، أن خطر انتشار «كورونا» (كوفيد19) في الصين مجدداً بسبب ما يطلق عليها حالات العدوى الوافدة «تحت السيطرة».



ورصدت الصين أربع حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» في البر الرئيسي أمس الخميس وجميعها حالات لانتقال العدوى محلياً. ومنعت بكين دخول معظم الأجانب إلى أراضيها منذ نهاية مارس الماضي مع انتشار الجائحة في أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته، أكد وزير خارجية الصين، وانغ يي، أن بلاده نجحت في السيطرة على فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أنه يجب عدم إدخال السياسية في أزمة الجائحة، بل ويجب تكاتف العالم أجمع من أجل مواجهة الفيروس.



وقال وانغ يي، بحسب وكالة «شينخوا»: «الصين استطاعت ليس التغلب على صعوباتها الخاصة فحسب، بل وقدّمت العون والدعم إلى بلدان أخرى في معركتها ضد الفيروس، لاسيما من خلال مشاركة خبراتها وطرق علاج الفيروس معها دون أي تحفظ.. البلاد تشهد حالياً استئنافاً تدريجياً لأنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تطبق فيه إجراءات الوقاية من المرض والسيطرة عليه بشكل منتظم».



وتابع وزير خارجية الصين: «عدد من السياسيين في بعض البلدان يصرون -في الآونة الأخيرة- على تسييس المرض ونسبته إلى بلد بعينه، وتشويه دور منظمة الصحة العالمية.. يجب أن يشارك المجتمع الدولي معاً في رفض تلك الخطوات التي تمثل انتهاكاً جسيماً للقواعد الأخلاقية الدولية وتقويضاً للجهود الدولية في مكافحة المرض».



ونبّه وانغ يي إلى أن «الفيروسات لا تعرف حدودًا، والأوبئة لا تميز بين الأعراق، والبشر جميعاً ينتمون إلى مجتمع مصيره مشترك، يتشارك أوقات السراء والضراء.. مكافحة فيروس «كورونا» تتطلب تعاوناً دولياً وتمنح دول العالم فرصة في التقارب وتبادل المساعدة».

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