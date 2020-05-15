روسيا تعلن تسجيل 10598 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 113 وفاة و10598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 2418 وفاة و262843 إصابة.

وكانت السلطات الصحية الروسية، قد أعلنت مساء أمس، تسجيل 68 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في ارتفاع ملموس مقارنة مع إحصائية أمس الأول.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع، خلال الساعات الـ24، بواقع 68 شخصًا، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

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