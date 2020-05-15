إصابات يومية قياسية بكورونا في المكسيك والتشيلي تجهز آلاف القبور

المصدر: وكالات

أكدت وزارة الصحة المكسيكية أمس الخميس تسجيل 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2409 حالات إصابة جديدة، في أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ ظهور التفشي.

ووفقاً للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 42595 والوفيات إلى 4477 في المجمل.

وفي تشيلي، ذكرت السلطات أمس الخميس أن آلاف القبور الجديدة يتم حفرها في المقبرة الرئيسية بالعاصمة تشيلي وسط تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19 في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وارتفع معدل الإصابات في تشيلي هذا الأسبوع، ما دفع الحكومة الى إعلان حجر إلزامي لسكان سانتياغو البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة اعتبارا من اليوم الجمعة.

وكانت تسجل في تشيلي ما بين 350 و500 إصابة في اليوم، الى أن أخذت الإصابات بالازدياد في نهاية الاسبوع. والأربعاء تم تسجيل 2,600 إصابة في 24 ساعة، مع العدد نفسه تقريبا الخميس.

وقال مدير المقبرة رشيد سعود لوكالة فرانس برس "ندرك أن هذه لحظة تاريخية واننا قد نحتاج مزيدا من القبور لأننا رأينا ما حدث في دول أخرى".

وكان حفارو القبور يعدون نحو ألفي قبر جديد للتعامل مع حصيلة الوفيات المحتملة للوباء الذي أودى حتى الآن بحياة 368 شخصا في تشيلي منذ 3 مارس.

وأضاف رشيد "علينا أن نقارن ذلك مع الدول الأخرى التي لجأت إلى مقابر جماعية، ومع البلدان التي شهدت حدوث وفيات في الشوارع وتراكم جثث متعفنة في الشاحنات. هذا ما نريد تجنبه، ونأمل ألا نضطر لاستخدام القبور" الجديدة.

وقال رئيس نقابة عمال المقبرة، لويس إيفينيس، إنه قلق من الوضع في مدن تشيلية أخرى، مشيراً إلى "نقص القدرات" في فالبارايسو وفينا ديل مار في الوسط، ومدينتي كونسيبسيون وتالكاهوانو في أقصى الجنوب.

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