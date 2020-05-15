سانوفي: لقاح «كورونا» سيتاح في كل أنحاء العالم في وقت واحد

المصدر: باريس- رويترز

قال رئيس شركة سانوفي الفرنسية للأدوية أمس الخميس إن الشركة ستضمن وصول أي لقاح مضاد لمرض كورونا المستجد «كوفيد-19»، بمجرد الموافقة عليه، إلى كل بقاع العالم في وقت واحد.



وقال سيرج واينبرج للقناة التلفزيونية الفرنسية الثانية «لن تُمنح أي دولة دفعة مقدمة».



وأضاف «نحن منظمون ولدينا عدة وحدات تصنيع. بعضها في الولايات المتحدة لكن الكثير منها في أوروبا وفرنسا».



وتدير «سانوفي» 73 موقعا صناعيا في 32 دولة. ولا يوجد لقاح مصدق عليه بعد ضد المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بول هدسون أمس إن من الضروري أن يصل لقاح فيروس كورونا كل بقاع العالم بعد أن أثار حفيظة الحكومة الفرنسية في وقت سابق بالقول إن الولايات المتحدة سيكون لها أولوية في الحصول على اللقاح.



وقال واينبرج «تصريحات رئيسنا التنفيذي تم تحريفها».

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