أمر رئاسي بالعفو عن عاشق تحدى الحظر لملاقاة حبيبته

المصدر: أ ف ب

أمر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الخميس بإطلاق سراح رجل سُجن لانتهاكه قرار حظر التجول في الجزيرة في إطار تدابير مكافحة وباء كوفيد - 19 بهدف ملاقاة حبيبته، على ما أعلن مسؤولون.

وكانت محكمة محلية قضت الثلاثاء بسجن هذا القبرصي البالغ 35 عاما، بعدما ضبطته الشرطة وهو ينتهك قرار حظر التجول في مارس.

وقد ثارت موجة انتقادات إثر هذا الحكم الذي وصفه المدعي العام القبرصي بأنه غير ملائم، وهو رأي شاطره أيضا الرئيس أناستاسيادس.

وقال نائب الناطق باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سنتوناس في بيان إن "الرئيس قرر تعليق الحكم بالاستناد إلى الصلاحيات الممنوحة له دستوريا وتبعا لتوصية من المدعي العام".

وأخذ الرئيس القبرصي في الاعتبار أن قرارا صدر بعد يومين من الواقعة ينص على أن "معاقبة المخالفات من هذا النوع عن طريق غرامات فورية".

وقال الرجل إنه متوجه لملاقاة حبيبته، وذلك عندما أوقفته الشرطة بعيد الساعة التاسعة من مساء 25 مارس غداة إقرار حظر تجول بين التاسعة مساء والسادسة صباحا لتطويق وباء كوفيد-19 في الجزيرة.

وخلصت محكمة في منطقة فاماغوستا شرق الجزيرة إلى أن المتهم كان على دراية بقرار الحظر واختار انتهاكه طوعا.

وجاء في حكم المحكمة "يظن البعض أنهم فوق القانون وبقية المواطنين، وينتهكون المراسيم ويتابعون حياتهم كأن شيئا لم يكن".

ونقلت صحيفة "فيليليفتيروس" المحلية عن والدة الرجل قولها إن ابنها كان يعيش مع حبيبته عند توقيفه وهو كان عائدا إلى المنزل بعد العمل.

وسجلت جمهورية قبرص 905 إصابات بفيروس كورونا المستجد و17 وفاة، فيما الشطر الشمالي من الجزيرة الخاضع لسيطرة تركيا سجل 108 إصابات وأربع وفيات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز