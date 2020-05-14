لتخفيف الازدحام.. إيطاليا تقدم 500 يورو لمن يود شراء دراجة

المصدر: د ب ا

وافقت الحكومة الإيطالية على تقديم دعم يقدر بنحو 500 يورو ( 540 دولار) للأشخاص الذين يشترون دراجة جديدة أو دراجة كهربائية أو يسجلون للحصول على خدمات مشاركة الدراجات.

ويشار إلى أن هذا الإجراء، الذي تم الاعلان عنه مطلع هذا الأسبوع، كان معرضا لشطبه من النسخة النهائية لقرار الحكومة الذي تم التصديق عليه أمس الأربعاء.

وجاء في بيان الحكومة اليوم أن الدعم سوف يكون مقصورا على من يعيشون في المدن، التي بها أقل من 50 ألف نسمة، وسوف يغطي 60% من التكلفة بالإضافة لدعم نقدي بحد أقصى 500 يورو.

وكانت نسخة أولية سابقة قد اقترحت أن يغطي الدعم 70% من التكاليف. ومن المقرر استمرار العمل بالدعم حتى نهاية العام.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم التحول للطاقة النظيفة في مرحلة ما بعد إجراءات الاغلاق في إيطاليا، حيث سوف يعود المواطنون تدريجيا للعمل، ولكن سوف يتم تقييد تنقلهم بوسائل النقل العامة.

وبسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، من المقرر أن تحمل الحافلات والقطارات وعربات مترو الانفاق عددا أقل من الركاب.

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