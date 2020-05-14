وزير الصحة السعودي يتفاعل مع تغريدة طبيب تبكي القلوب

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

تعتبر الكوادر الصحية في العالم هي خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا فهم يتقدمون الصفوف من أجل أن ينقذوا أرواح الملايين من البشر، ولا يمر يوم إلا ونسمع عن وفاة احد الكوادر الطبية في ميدان العمل .

وتفاعل الدكتور توفيق الربيعي وزير الصحة السعودي مع تغريدة لأحد الأطباء يتألم فيها لأنه أصاب والدته وإخوته بعدوى كورونا فماكان من الربيعي إلا أن شد على يديه ورفع من همته وهمة العاملين في الكوادر الصحية داعياً الله أن يشفي الطبيب وعائلته ومقدرا لتضحيات الكادر الصحي في حربهم الشرسة ضد عدو خفي لايرحم.

فقد نشر الطبيب السعودي تغريدة على تويتر دون فيها قائلاً: "‏ما تخيلت أبداً في يوم من الأيام أني أضر أمي وإخواني، ولا تخيلت أبداً أنه في يوم بندخل المستشفى جميعنا بسببي!".

وتابع": أشعر بالذنب لانتقال العدوى مني لأمي وإخواني؛ فيا رب ما خرجت من البيت إلا لخدمة الناس ومساعدتهم، أنزل علينا رحماتك وشفاء لا يغادر سقماً.

ورد عليه وزير الصحة السعودي توفيق الربيعي بتغريدة على حسابه على تويتر قائلاً: "‏‎أخي الدكتور عمر، أسأل الله لك ولعائلتك الشفاء والسلامة، المجتمع يقدر لك ولجميع الممارسين الصحيين تضحياتكم".

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