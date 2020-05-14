أستراليا تفعّل تطبيق تتبع المخالطين

المصدر: (سيدني- د.ب.أ)

أكد نائب كبير مسؤولي الشؤون الطبية في أستراليا، بول كيلي، أن تطبيق تتبع المخالطين للمصابين بفيروس «كورونا»، والذي أطلقته الحكومة الاتحادية، أصبح مفعلاً تماماً، بعد مصادقة جميع الولايات والأقاليم على استخدامه، ولكنه لم يؤكد ما إذا كان قد تم البدء في استخدامه بالفعل أم لا. ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، عن البروفيسور كيلي القول، 5.6 ملايين أسترالي قاموا حتى الآن بتحميل تطبيق (كوفيد سيف).

وأوضح كيلي خلال إفادة حول أحدث المعلومات الخاصة بفيروس «كورونا» في كانبرا، أمس: «يمكنني أن أعلن أن التطبيق يعمل بصورة كاملة، إنه جاهز للانطلاق، وقد صادقت جميع الولايات، والأقاليم الآن على استخدامه». وقال عن السلطات في الولايات والأقاليم: «لقد قدموا معلومات حول من سيستخدمه في وحدات الصحة العامة لديهم».

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن كيلي القول، إن قضايا الخصوصية وأمن البيانات تستحوذ الآن على كل الاهتمام، وإن جميع الولايات والأقاليم وافقت على الاقتراحات، التي حددتها الحكومة الاتحادية.

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