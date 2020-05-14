أملاً في «لقاح كوفيد 19».. البنتاغون يستثمر في الحقن الصغيرة

المصدر: واشنطن، أوتاوا - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها منحت عقداً بقيمة 138 مليون دولار، لشركة تصنيع حقن، للمساهمة في الإفراج السريع عن لقاح لكوفيد 19، اعتباراً من الخريف.

ويهدف العقد إلى تسريع مشروع تشارك فيه وزارة الصحة، ومصرف الاستثمارات الأمريكية «جيفيريز»، لتطوير قدرات شركة «أبيجيك سيستمز أمريكا»، المتخصصة في هذه الحقن الصغيرة، التي تستخدم لمرة واحدة.

قال البنتاغون في بيان، إن هذا العقد، سيزيد الطاقة الإنتاجية لهذه الحقن المصنعة محلياً، اعتباراً من أكتوبر 2020، مع هدف إنتاج 100 مليون حقنة معدة مسبقاً بحلول أواخر العام، موضحاً أنّ الفكرة هي القدرة على محاربة كوفيد 19، عندما يتوافر لقاح آمن ومثبت.

وينص العقد على إنشاء مصانع جديدة فائقة السرعة في ولاية كونيتيكت وساوث كارولاينا وإلينوي، لهذه الحقن المصنوعة من البلاستيك، لإنتاج 500 مليون حقنة عام 2021. وأشار البنتاغون، إلى أنّ العقد سيساعد على خفض اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل الإنتاج الأجنبية، والتقنيات الضاربة في القدم.

وبهدف إعادة بناء قاعدة صناعية، تم التخلي عنها على مر السنين لصالح الصين، يستثمر البنتاغون منذ شهرين، مئات الملايين من الدولارات، في شراء الأقنعة ومعدات الاختبارات والفحوص والمنتجات الصيدلانية الأخرى من شركات أمريكية.

ومنحت العديد من العقود، بما في ذلك عقد بمبلغ 133 مليون دولار، لإنتاج أقنعة «إن 95» الجراحية، لثلاث شركات أمريكية، هي «3 إم» و«هاني ويل» و«أوينز أند ماينر». كما حصلت شركة في ماين متخصصة في إنتاج المسحات القطنية، التي تستخدم للحصول على عينات من الأنف لاختبار فيروس «كورونا»، على عقد بقيمة 75.5 مليون دولار.

تعاون

على صعيد متصل، قال مجلس البحوث القومي في كندا، إن شركة «كانسينو بيولوجيكس» الصينية، التي تقف وراء واحد من عدد قليل من اللقاحات المرشحة للعلاج من فيروس «كورونا»، وهو قيد التجارب السريرية بالفعل، تتعاون معها لتمهيد الطريق لتجارب مستقبلية في كندا.

وأضاف المجلس، أنه سيدعم عملية إنتاج لقاح شركة «كانسينو» المرشح في منشأة حكومية في مونتريال، وأن الشركة بصدد تقديم طلب للتجارب السريرية، إلى هيئة الصحة الكندية المسؤولة عن تنظيم الأدوية في البلاد.

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