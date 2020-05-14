الفاتيكان يستعدّ لـ«سنوات صعبة»

المصدر: ( روما - د.ب.أ)

قال رئيس الأمانة العامة للاقتصاد في الفاتيكان، الأب خوان أنطونيو جيريرو ألفيس، إن الفاتيكان لا يواجه خطر التخلف عن سداد التزاماته، ولكنه يواجه «سنوات صعبة» بسبب وباء «كورونا» الذي يضعف التبرعات والمساهمات الأخرى في ميزانية الفاتيكان.وقال جيريرو لإذاعة الفاتيكان أمس، إنه من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة تتراوح بين 25 % و45 % هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن جيريرو القول إنه في السنوات الأخيرة، تعرض الفاتيكان لعجز قدره 60 إلى 70 مليون يورو سنويا، حيث تجاوز الإنفاق نحو 270 مليون يورو يتلقاها الفاتيكان من الأفراد الكاثوليك والكنائس الوطنية حول العالم.

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