معهد فرنسي يكشف نتائج لقاح كوفيد 19 في أكتوبر

المصدر: باريس - أ.ف.ب

يعمل معهد باستور الفرنسي، على ثلاثة مشاريع لتطوير لقاح ضد وباء كوفيد 19، ترتكز النسخة الأكثر تقدماً منها، على لقاح معدل ضد الحصبة، يتوقع أن تظهر أولى نتائجه في أكتوبر المقبل، كما أعلنت منسقة البرامج المتعلقة باللقاحات، كريستيان غيرك. سؤال: ما الجدول الزمني للتجارب السريرية للقاح ضد كوفيد 19، الذي يستند إلى نسخة معدلة للقاح ضد الحصبة؟



جواب: «نتوقع الحصول على الضوء الأخضر (اللازم لإطلاق التجارب السريرية) في يوليو. وستبدأ التجارب فورا بعد الحصول على هذه الموافقة. ويرتقب أن تصدر أولى نتائج المرحلة الأولى نهاية تشرين الأول/أكتوبر. والمرحلة الثانية أو المرحلة الثانية والثالثة مقررة مطلع ديسمبر».



سؤال: في إطار تفشي كوفيد-19 هل تتحول التجارب السريرية في المرحلتين الثانية والثالثة الرامية أساسا إلى إثبات فعالية لقاح، إلى أول حملة تلقيح محددة الهدف؟



جواب: «ليس مباشرة. لكن فور جمع معلومات كافية حول نوعية اللقاح وسلامته وفعاليته ومناعته، يمكن التقدم بطلب عاجل لاستخدامه من قبل منظمة الصحة العالمية. ويتيح ذلك استخدام منتجات غير مرخص لها بعد. ويجب أيضا الأخذ في الاعتبار التخطيط في الوقت ذاته لإنتاج على نطاق واسع لتحضير بسرعة مئات ملايين الجرعات».



سؤال: ما هي فئات المجتمع التي ستعطى الأولوية لأولى حملات التلقيح؟



جواب: «سيتوقف ذلك على اداء اللقاح خلال المرحلة الثانية والثالثة من التجارب على مختلف الفئات العمرية وعدد الجرعات المتوفرة وتطور تفشي الفيروس وإلمامنا بآليات تباين الخطورة والمعرفة التي سنكتسبها في الأشهر المقبلة».

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