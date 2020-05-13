بعد تراجع «كورونا» تعرف على ضوابط عودة الحياة في بولندا

المصدر: وارسو - دب.أ

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيسكي، إن بلاده سوف تعيد فتح المطاعم والمقاهي والحانات وصالونات التجميل، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وهي خطوة أخرى، في سبيل تخفيف القيود التي تم فرضها لمكافحة فيروس «كورونا». وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إنه سوف يتم أيضاً السماح بإعادة فتح قاعات الطعام في مراكز التسوق.



ويجب أن تلتزم جميع المرافق بنظام صحي، وأن تراعي إجراءات التباعد الاجتماعي. ويتم فرض قواعد وجود زبون واحد لكل 4 أمتار مربعة في المطاعم والحانات والمقاهي. ويتعين على عملاء صالونات تصفيف الشعر، وفقاً للقواعد، العمل بنظام حجز المواعيد بصورة مسبقة، لتجنب الازدحام في غرف الانتظار. ويُعاد فتح قاعات الرياضات التي تمارس في الأماكن المغلقة يوم الاثنين، مع تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول.



وفي الأيام المقبلة، سوف تعمل بولندا أيضاً على زيادة الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم السفر بوسائل النقل العام، والمشاركة في القداسات، واستخدام المرافق الرياضية المفتوحة.



المدارس



واعتباراً من 25 مايو، سوف يتم إعادة فتح المدارس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9 أعوام، حتى يتمكن آباؤهم من العودة إلى العمل.



وسجلت بولندا أمس، 595 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وهي أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي الوباء. وتقع بؤرة الوباء حالياً في منطقة تعدين الفحم في سيليزيا العليا.



وأعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض، إذ تم تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بالفيروس وثماني وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 17062 حالة إصابة مؤكدة، و847 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس. وقال وزير الصحة لوكاش شوكوفسكي خلال المؤتمر، إنه باستثناء الإصابات الجديدة في مناجم الفحم، فإن وتيرة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في بولندا تتراجع.

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