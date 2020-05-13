يوم جديد مع أكثر من 10 آلاف إصابة في روسيا

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

سجلت روسياً مجدداً، اليوم الأربعاء، أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، غداة بدء تخفيف حذر لإجراءات العزل.

والثلاثاء، سمحت مناطق روسية عدة، أقل تضرراً من الوباء، مقارنة مع العاصمة، لبعض المتاجر، بإعادة فتح أبوابها. لكن غالبية الأماكن العامة، تبقى مغلقة، بما في ذلك المطاعم، فيما لا تزال التجمعات محظورة، حتى إشعار آخر. واستأنفت الصناعات والورش العمل أيضاً، بما يشمل موسكو.

والعاصمة الروسية، البؤرة الأساسية للوباء، لا تزال خاضعة لإجراءات عزل بشكل كامل تقريباً، رغم أنها لا تحترم بدقة على الدوام. وبات وضع الكمامات وقفازات الوقاية، إلزامياً في وسائل النقل العام والسوبر ماركت.

وإذا كانت روسيا لا تزال خلف الولايات المتحدة بفارق كبير، بالنسبة لعدد الإصابات، إلا أنها تسجل منذ بداية مايو، أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة يومياً.

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