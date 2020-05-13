قطار بـ«كمامة» في مترو موسكو

المصدر: (موسكو - وكالات)

قال مصدر بالمكتب الصحفي في مديرية النقل ببلدية العاصمة الروسية، إنه تم إطلاق قطار بمترو الأنفاق في موسكو، يحمل في مقدمته وعلى قاطراته، رسم كمامة طبية. وسيسير القطار على الخط الدائري في مترو العاصمة.

وأضاف المصدر: «اعتباراً من يوم 12 مايو، سيتنقل في مترو موسكو بالكمامات، ليس فقط الركاب، بل والقطارات».

ومن المعروف، أن سلطات العاصمة فرضت بشكل إلزامي ارتداء الكمامات الطبية والقفازات في وسائط النقل العام والأماكن العامة، اعتباراً من 12 مايو الجاري. وفي حال مخالفة ذلك، يتعرض المخالف لغرامة مالية، قدرها 4 آلاف روبل (50 يورو) إذا وقعت المخالفة في المتاجر، و5 آلاف روبل إذا وقعت في وسائط النقل العام.

العاصمة الروسية تستحوذ على أكثر من نصف الإصابات والوفيات بـ «كورونا» في البلاد. وقد تحوّل مركز موسكو للمعارض إلى مستشفى لاستقبال المصابين بالفيروس.

ومر مركز معارض في إحدى الضواحي الغربية لموسكو في المراحل الأخيرة من تحويله إلى وحدة عزل مؤقتة يتسع بحد أقصى لـ940 مريضاً من مصابي «كورونا».

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