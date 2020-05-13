فحص «كورونا» لجميع سكان ووهان

المصدر: (ووهان - أ.ف.ب)

تنوي ووهان الصينية، البؤرة الأولى لوباء كورونا، فحص جميع سكانها، في حين تثير الحالات الجديدة مخاوف من عودة انتشار العدوى في هذه المدينة الصينية، حسبما ذكرت أمس وسائل إعلام.

ونشرت صحيفة «ذي بيبر» الإلكترونية تعميماً صادراً عن البلدية يمنح كل منطقة من مقاطعات المدينة الـ13، ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، مهلة عشرة أيام لتهيئة فحص سكانها.

وأشار التعميم إلى أن هذا الفحص سيتم باستخدام الحمض النووي.

ولم يتم بوضوح تحديد الموعد النهائي لاختبار السكان بالكامل.

ونقلت صحيفة «ديلي غلوبال تايمز» عن مسؤول محلي قوله إن خطة الفحص «تخضع لمراجعة إضافية».

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