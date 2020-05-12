«الصحة العالمية»: 80% من مصابي «كورونا» يتعافون بدون علاج

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أن «كورونا» فيروس وليس غازاً، في إشارة لما زعمه البعض أنه تسريب لغاز السارين.



وقالت الدكتورة رنا الحجة في تصريحات نقلها «اليوم السابع» إن «كورونا» ليس فيروساً قاتلاً، مضيفة أن 80% من حالات الإصابة به تتعافى بدون علاج.



وأوضحت أن عقار الريمديسيفير تم اعتماده للعلاج من «كوفيد 19»، لافتة إلى أن العلاج الحقيقي هو الوقاية الكاملة من المرض بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



كما أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن بعض العلاجات تحد فيما يبدو من شراسة أو فترة الإصابة بمرض «كوفيد 19» التنفسي، وإنها تركز على معرفة المزيد بشأن أربعة أو خمسة من أبرز سبل العلاج الواعدة.



وقالت الناطقة باسم المنظمة مارجريت هاريس في مؤتمر افتراضي «لدينا بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدا أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لدينا شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه».



وأضافت «تظهر بيانات ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيداً من البيانات حتى نكون على يقين مئة بالمائة ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذلك».



ظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس «كورونا» حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من 26ر4 ملايين حالة حتى الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش صباح أمس.



وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى 53ر1 مليون حالة.وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 287 ألف حالة.

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