تراجع وفيات كورونا في الولايات المتحدة والمكسيك

المصدر: وكالات

سجلت الولايات المتحدة 830 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد الى 80,352، وفق حصيلة لجامعة "جونز هوبكنز" حتى الساعة 8,30 مساء أمس الاثنين (00,30 ت غ الثلاثاء).

ويلي هذا التعداد حصيلة الأحد التي بلغت 776 وفاة، وهو أدنى عدد وفيات في يوم واحد منذ مارس، لكن هذا التراجع لا يبدد المخاوف حول أعداد الوفيات التي تستمر في التصاعد في بعض الولايات مع تخفيف اجراءات الحظر.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور أن عدد الاصابات في الولايات المتحدة وصل الى 1,346,723 حالة مؤكدة.

وفي المكسيك، أكدت وزارة الصحة 1305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين إلى جانب 108 حالات وفاة جديدة.

ووفقا للإحصاء الرسمي، فإن هذه الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36327 و3575 حالة وفاة.

وشهد العدد اليومي للوفيات تراجعا منذ يوم الخميس بعدما سجلت المكسيك أعلى عدد في يوم منذ بداية الأزمة وكان 257 وفاة.

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