19 قتيلاً بـ«نيران صديقة» أصابت سفينة إيرانية

المصدر: (طهران - أ.ف.ب)

ضرب صاروخ عن طريق الخطأ سفينة حربية إيرانية خلال تدريبات بحرية، ما أسفر عن مقتل 19 بحّاراً، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية والجيش، أمس، في وقت يخيّم التوتر بين إيران والولايات المتحدة. ووقع الحادث الذي تعرّضت له سفينة «كنارك» بعد ظهر الأحد قرب بندر جاسك، قبالة سواحل إيران الجنوبية، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي على موقعه الإلكتروني.

وأفادت القناة بأن «السفينة أصيبت بعدما قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تترك مسافة كافية بينها وبين الهدف». بدورها، أعلنت القوات المسلحة في بيان مقتل 19 من أفراد الطاقم وإصابة 15 بجروح. بدورها، ذكرت وكالة «تسنيم» في تغريدة باللغة الإنجليزية أن «كنارك» ضربت بصاروخ أطلقته سفينة حربية إيرانية أخرى.

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