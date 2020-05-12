مبادرة «الصلاة من أجل الإنسانية» تستقطب مشاركين جدداً

المصدر: عواصم- وام

قررت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق المارونية، الانضمام إلى مبادرة الصلاة والصوم وعمل الخير والدعاء من أجل الإنسانية، بعد غدٍ الخميس، ليحميها الله من وباء «كورونا»، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

ودعا الكردينال بشارة الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، جميع المطرانيات والرعايا، لإحياء يوم 14 مايو، بناء على دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، مضيفاً: «إنه تضامناً مع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وجميع كنائس العالم، ومع الإخوة المسلمين، ندعوكم لإحياء يوم 14 مايو في المطرانيات والرعايا، كما نحييه في الكرسي البطريركي».

صوت واحد

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الإسلامي النيجيري، مشاركته في الصلاة والدعاء والتضرع لله بصوت واحد، ليكشف الله السوء عن الإنسانية جمعاء، كما دعت إلى ذلك، مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقال رئيس هيئة الإفتاء، رئيس المجلس الإسلامي النيجيري، الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني، في بيان صادر عن مكتبه، إن عموم المسلمين في نيجيريا، يؤيدون هذه الدعوة، عملاً بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم- بالتزام التضرع إلى الله تعالى، وقت الأزمات والشدائد، وعند نزول الأوبئة والأمراض، بل وفي جميع الأوقات.

من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية مشاركة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مبادرة «الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية» بدعوة من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقالت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية والهيئة القومية للتغلب على الكوارث إن الرئيس جوكو ويدودو و رئيس مجلس الشورى الإندونيسي والوزراء إضافة إلى زعماء الأديان فى إندونيسيا سيشاركون بالدعاء ضمن مبادرة «صلاة من أجل الإنسانية».

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