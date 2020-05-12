أمريكا تطالب الصين بتعويضات بسبب الوباء

المصدر: واشنطن-وكالات

في تصعيد أمريكي جديد ضد الصين، طالبت واشنطن، بكين بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا، محملة إياها المسؤولية عن تفشي هذه الجائحة.

وقال بيتر نافارو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة «سي إن بي سي»، «لقد ألحقوا دماراً هائلاً بالعالم، ولا يزال مستمراً»، مضيفاً «يجب أن يصدر مشروع قانون حيال الصين.

لا يتعلق بمعاقبتهم بل بمحاسبتهم وتحميلهم المسؤولية».

يأتي هذا بعد ساعات من تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، ذكرت فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الداخلي، يستعدان لإصدار تحذير من محاولة مجموعة من نخبة القراصنة والجواسيس في الصين، لسرقة الأبحاث الأمريكية المرتبطة بتطوير لقاحات وعلاجات «كورونا».

وقالت الصحيفة، إن الهجمات الإلكترونية صاحبت تفشي «كورونا»، حيث أعادت أكثر من 12 دولة، نشر القراصنة العسكريين والاستخباراتيين.

مسودة تحذير

ومن المقرر أن تشير مسودة التحذير العام الأمريكية، والتي يقول مسؤولون إنها من المرجح أن تصدر في الأيام المقبلة، إلى أن الصين تسعى، عبر وسائل غير مشروعة، إلى الحصول على بيانات الصحة العامة المتعلقة باللقاحات والعلاجات والاختبارات الخاصة بالوباء.

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