بالصور.. خروقات مروّعة للتباعد الاجتماعي في أوروبا

المصدر: دبي - البيان

هل بيانات القلق من حدوث موجة وباء ثانية مبالغ فيه؟ الصور الأولى من الدول التي خففت قيود العزل الاجتماعي تظهر واقعية المخاوف، بل ربما هناك مؤشرات إلى أن العالم يسير نحو موجة ثانية حتمية إذا لم تتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي خلال فترة تخفيف القيود.



وأظهرت صور من عدد من العواصم الأوروبية، خروقات واضحة للتباعد الاجتماعي، حيث يرتاصف المتنزهون إلى جانب بعضهم البعض في حدائق وقرب أرصفة مطلة على البحار وفي الساحات العامة ومحطات المترو. وقد خففت معظم الدول الأوروبية إجراءات العزل مع الإبقاء على تعليمات التباعد، والالتزام بمسافة أمان كافية بين المشاة في أماكن التسوق أو الساحات والشوارع العامة، غير أن النتائج الأولية لا تبشّر بنتائج إيجابية.

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