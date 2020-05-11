تسريب فيديو يظهر حجم الضرر الذي لحق بالبارجة الإيرانية

المصدر: البيان الإلكتروني

برغم التكتم الإعلامي على عدد الضحايا الحقيقي لحادثة تدمير البارجة الحربية الإيرانية التي قصفتها مدمرة جماران الإيرانية عن طريق الخطأ ليلة أمس، إلا أن بعض الناشطين سربوا صوراً وفيديوهات تبرز حجم الضرر الكبير الذي لحق بها.

وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت اليوم الاثنين أن سفينة حربية أطلقت صاروخا بطريق الخطأ على سفينة أخرى خلال تدريبات مما أدى لمقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

ووقع الحادث خلال مناورات في خليج عُمان وهو ممر مائي مهم يتصل بمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس نفط العالم. وعادة ما تجري إيران تدريبات في هذه المنطقة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن الفرقاطة جمران أطلقت النار خلال التدريبات على هدف أطلقته سفينة الإسناد كُنارك. وأضافت الهيئة أن سفينة الإسناد كانت قريبة جدا من الهدف وأصيبت.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مسؤول عسكري لم تسمه نفيه بعض التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن غرق كٌنارك. ونقلت وكالة الطلبة للأنباء (إسنا) عن بيان البحرية أن التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.

وبُث تسجيل فيديو على تويتر يزعم أنه للسفينة كنارك أظهر سفينة متضررة بشدة ودخانا أسود يتصاعد من أحد جوانبها.

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