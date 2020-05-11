ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بكورونا في المكسيك وبنما

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1562 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأحد، إضافة إلى 112 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 35022 والوفيات إلى 3465.

ولكن من شبه المؤكد أن العدد الحقيقي لكل من حالات الإصابة والوفاة أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن كورونا.

كما قالت وزارة الصحة في بنما إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 8‭844‬ حالة أمس الأحد بزيادة 166 حالة عن اليوم السابق.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة زاد سبع حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 244.

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