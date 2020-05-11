روسيا تعلن تحطم صاروخ لها في مدار الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، أمس، أن أحد صواريخها التي استخدمت في عمليات إطلاق في السابق والطافية في مدار الأرض، تحطم تاركاً مخلفاً شظايا.

وفي بيان لها أعلنت الوكالة وقوع الحادث في الثامن من مايو الجاري، بين الخامسة والسادسة صباحاً بتوقيت غرينتش فوق المحيط الهندي.

وقالت الوكالة إن الصاروخ "فريغات-إس بي" تم استخدامه لوضع القمر الاصطناعي العلمي الروسي "سبيكتر آر" في المدار في عام 2011، حسب موقع قناة "الحرة".

وأضافت: "نعمل حالياً على جمع البيانات حول أجزاء الصاروخ".

وكان حساب "سبايس كونترول سكوادرون" التابع لسلاح الجو الأميركي، أعلن عن تحطم "فريغات"، السبت، عبر تويتر.

وأضافت أن الصاروخ تحطم إلى 65 جزءاً، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن سبب تحطمه هو اصطدام.

وتوقف التلسكوب "سبيكتر آر" عن الاستجابة للتحكم الأرضي في يناير 2019، وأعلن عن اكتمال المهمة بعد أشهر عدة.

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