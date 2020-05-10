ثلث وفيات كورونا في أمريكا من دور المسنّين

KIRKLAND, WA - MARCH 07: Cheri Chandler, from Kirkland, WA holds a sign outside the Life Care Center on March 7, 2020 in Kirkland, Washington. She says her parents visited a patient here many times, who is now in quarantine at a nearby hospital, but they have not been contacted by Life Care. As of today, 11 residents have died from COVID-19 since February 19th and six others currently in the facility have tested positive for COVID-19 symptoms. Currently, there are 63 residents in the facility, slightly more than half of the 120 residents that were here before the first case was reported. (Photo by Karen Ducey/Getty Images)

المصدر:
  • واشنطن - وكالات
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أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية السبت بأن إحصاءاتها أظهرت أن خمسة وعشرين ألفاً وستمائة مقيم وعامل في دور رعاية المسنين الأمريكية توفوا جراء عدوى فيروس كورونا وهو ما يعادل ثلث عدد الوفيات جراء الوباء في الولايات المتحدة.

وفقاً للتقرير كثير من المسنين يعيشون في بيئات مغلقة في دور الرعاية، وهو ما زاد من مخاطر الإصابة والوفاة بالفيروس. وأفادت الصحيفة أن أكثر من 143 ألف شخص أصيب بالفيروس في نحو 7500 هيئة لرعاية المسنين في أنحاء البلاد، جاءت منها 10% من الإصابات المؤكدة بالوباء في أنحاء البلاد وثلث عدد الوفيات الإجمالي. فيما تجاوزت الوفيات في دور رعاية المسنين في أكثر من عشر ولايات نصف عدد الوفيات الإجمالي في الولاية ذاتها. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن هيئات الرعاية تشمل المصحات ودور الرعاية المساعدة ومجمعات المتقاعدين والمسنين. يذكر أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من المعلن بسبب عدم تقديم معلومات كاملة من قبل الحكومة الاتحادية وبعض الولايات الأخرى.

كلمات دالة:
  • أمريكا،
  • فيروس كورونا ،
  • دور المسنين،
  • وفيات
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