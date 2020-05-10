الاحتلال يعتقل 197 فلسطينياً خلال شهر

المصدر: رام الله- البيان، وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال، 197 فلسطينياً من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال أبريل الماضي، من بينهم 18 طفلاً، وامرأة واحدة، وذلك وفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان.



وتشير مؤسسات نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الأحد، إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية والعقابية بحق الأسرى، كان أبرزها استمرار عمليات العزل الانفرادي بحق مجموعة من الأسرى، بالإضافة إلى حرمان ثلاث أسيرات من حقهن في التواصل بعائلاتهن، أسوة بالأسيرات.

وأكدت مؤسسات الأسرى، في ورقة حقائق، أن استمرار إدارة السجون استخدام سياسة العزل الانفرادي في هذه المرحلة، يُشكل انتهاكاً يُضاعف من معاناة الأسير المعزول، خاصة مع استمرار إجراءات إدارة السجون المتعقلة بحالة الطوارئ، في ظل استمرار انتشار وباء «كورونا»، والتي بدأت بتنفيذها منذ مطلع مارس الماضي، ومنها وقف زيارات المحامين، وعائلات الأسرى، وتقييد عمل المحاكم.



وتتعمد إدارة السجن، التلاعب في ساعة الخروج للفورة (ساحة القسم)، حيث تخرج الأسرى في وقت تشتد فيه الحرارة، للتنغيص عليهم، ما يدفع الأسرى لرفض الخروج والبقاء في غرفهم، خاصة في سجون كسجن «النقب الصحراوي».

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