كورونا ينحسر في هذه الدول

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن عدد من الدول والمناطق، تسجيل أعداد أقل من الإصابات أو الوفيات أو كليهما، بينها ولاية تونسية ثانية، باتت خالية من فيروس «كورونا». ففي ألمانيا، سجلت حالات الوفاة الجديدة بسبب فيروس «كورونا»، أقل مستوى لها منذ أكثر من شهر.



وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأحد، أنه في الساعات الـ 24 الماضية، توفي 39 شخصاً، طبقاً لبيانات من جامعة «جونز هوبكنز». وهذا أقل معدل للوفيات على أساس يومي منذ 31 مارس. وهناك 736 حالة إصابة جديدة، وهو أقل معدل خلال خمسة أيام.



في مدريد، قالت وزارة الصحة الإسبانية، إن العدد اليومي لحالات الوفاة في البلاد، جراء الإصابة بفيروس «كورونا»، تراجع إلى 143 اليوم، انخفاضاً من 179 في اليوم السابق. ويمثل ذلك، أقل عدد وفيات يومي منذ منتصف مارس.



وأعلنت السلطات الصحية في هولندا، تسجيل 18 وفاة جديدة بـ «كورونا»، وهو المعدل اليومي الأقل منذ 16 مارس، عندما تم تسجيل 4 وفيات فقط، لافتة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 5440. وقال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان، اليوم «تسجيل 18 حالة وفاة بـ «كورونا» خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5440». وأضاف «بلغت أعداد الإصابات بـ «كورونا» 42627، بعد تأكيد 245 إصابة جديدة منذ الأمس».



العناية المركّزة



وفي بلجيكا، انخفض عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة بسبب «كورونا»، إلى أقل من 500، وتراجع العدد بـ 26 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وقالت خلية إدارة الأزمة الصحية في بروكسل، إنها المرة الأولى منذ 25 مارس، التي انخفض فيها هذا الرقم إلى أقل من 500.



وقد خرج ما مجموعه 231 شخصاً من المستشفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية. ولا يزال هناك 2222 شخصاً رهن العلاج، في مجمل أنحاء البلاد.



وفي تونس، أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتفاديها وتنظيم النجدة بجندوبة، اليوم، أن الجهة أصبحت خالية تماماً من أي إصابة بفيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن جميع الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإجباري في الولاية، غادروا مراكز الإيواء المخصصة لهم منذ بداية الأزمة، في السابع عشر من مارس الماضي.



وقد أنهى 44 شخصاً قدموا من معبر راس الجدير بولاية مدنين، قبل أسبوعين، إثر عودتهم من ليبيا، فترة الحجر الصحي التي قضوها في مركزين للتخييم.



وقد خصصت اللجنة حافلات مجهزة بمعدات الوقاية، لنقلهم إلى ولاياتهم الأصلية، وهي كل من الكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة ونابل وباجة وسليانة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز