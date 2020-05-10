ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا في ألمانيا والمكسيك

المصدر: وكالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 667 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169218 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 13 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7395 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1938 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، إضافة إلى 193 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 33460 والوفيات إلى 3353.

ولكن من شبه المؤكد أن العدد الحقيقي لكل من حالات الإصابة والوفاة أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن كورونا.

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