وفاة 58 مصاباً بكورونا في موسكو

أعلن مقر العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن وفاة 58 مصابا بالفيروس في موسكو أمس السبت.

وأشار مركز العمليات إلى أن جميع المتوفين تم تشخيص التهاب رئوي لديهم مع نتائج إيجابية لاختبارات كشف فيروس كورونا، وفق "روسيا اليوم".

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أمس السبت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا وصل إلى 198 ألفا و676 شخصا مع تسجيل زيادة نسبتها 5.8% لعدد المصابين خلال اليوم الأخير.

وحتى صباح أمس السبت كانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في روسيا 1827 شخصا، بينما بلغ عدد المتعافين 31916 شخصا.

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