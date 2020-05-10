«الصحة العالمية» تطرح تطبيقاً للكشف عن أعراض «كورونا»

المصدر: (أوكلاند - رويترز)

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تدرس تدشين تطبيق هذا الشهر، يتيح للأفراد في البلدان قليلة الموارد معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس «كورونا»، وتدرس إضافة خاصية تعتمد على البلوتوث لاقتفاء المخالطين.

وأكد برناندو ماريانو، كبير مسؤولي نظم المعلومات بالمنظمة، أن التطبيق سيسأل الناس عن الأعراض، ويقدم إرشادات بشأن ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس، فضلاً عن تزويد التطبيق بمعلومات أخرى، منها كيفية الخضوع للكشف وفقاً لبلد المستخدم.

وأضاف ماريانو عبر الهاتف، أن المنظمة ستطرح نسخة على متاجر التطبيقات في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن أي بلد سيتمكن من استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق، وإضافة خواص وطرح نسخته الخاصة على متاجر التطبيقات.

وطرحت الهند وأستراليا والمملكة المتحدة، تطبيقات عن الفيروس باستخدام تكنولوجيا خاصة بكل بلد، فضلاً عن خصائص مشتركة منها إبلاغ الناس بما إذا كان يتعين عليهم الخضوع للكشف بناء على الأعراض وتسجيل حركاتهم لتوفير المزيد من الكفاءة في تتبع المخالطين للمصابين.

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