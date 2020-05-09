الاتحاد الإفريقي يعلن المشاركة في الصلاة من أجل الإنسانية

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الاتحاد الإفريقي المشاركة في المبادرة العالمية للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية، يوم الخميس المقبل 14 مايو، التي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والتي أعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم بها.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الإفريقي، في خطاب لها، أنه تضامناً مع الدعوة العالمية للصلاة من أجل الإنسانية، تقرر أن يوجه رئيس الاتحاد الإفريقي رسالة بهذه المناسبة يوم 14 مايو.

يُذكر أن منصب رئيس الاتحاد الإفريقي يشغله حالياً رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا.

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