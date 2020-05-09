هل نشهد «موت السفر»؟ إجراء بريطاني يثير ذعر «الطيران»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تنوي الحكومة البريطانية، فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوماً، على معظم القادمين على متن رحلات دولية إلى بريطانيا، ما أثار مخاوف المطارات وشركات الطيران، التي تعاني بالفعل جراء فيروس «كورونا» المستجد.



ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء، بويس جونسون، الإجراء مساء الأحد، مع إعلانه خطته لرفع تدريجي لقرار فرض البقاء في المنازل في 23 مارس.



وأشار بالفعل إلى أنه سيواصل تطبيق سياسة «أقصى قدر من الحذر»، مع الانخفاض البطيء لمعدل الوفيات في بريطانيا، أكثر البلدان تضرراً في أوروبا، مع أكثر من 31 ألف حالة وفاة مؤكدة بفيروس «كورونا».



وباستثناء الرحلات القادمة من إيرلندا، على كل الركاب القادمين إلى بريطانيا، جواً أو بحراً أو براً، أن يبقوا في الحجر لأسبوعين، كما كتبت صحيفة «تايمز».



وذكرت الصحيفة أنه سيتم إجراء تدقيق منتظم في العنوان الذي يقدمه المسافرون، مع عقوبات محتملة، وغرامة ألف جنيه (1100 يورو، 1200 دولار) والطرد.



ونقلت «بي بي سي» عن مصادر حكومية، وهيئة صناعة الطيران «إيرلاينز يو كاي»، قولها إن هذا الإجراء سيصبح سارياً، اعتباراً من نهاية مايو.



ودعا قطاع الطيران، المتأزم بالفعل، بعد توقف الطائرات في جميع أنحاء العالم، إثر تفشي الفيروس القاتل، إلى توضيح الخطط الحكومية في شكل عاجل.



وقال ديريك بروفان، الرئيس التنفيذي لمطارات «إيه جي إس»، التي تمتلك وتدير العديد من المطارات البريطانية الإقليمية، إنّه يجب مراجعة أي حجر صحي بانتظام.

وقال «سيكون لهذا الإجراء تأثير مدمر على الطيران والسياحة. لن يأتي الزائرون الوافدون إلى بريطانيا أثناء وجود ذلك». وحذّرت رابطة شركات الطيران المسجلة في بريطانيا، في وقت سابق، من أن الحجر الصحي «سيقتل السفر الدولي من وإلى بريطانيا». وقالت: «سيجعل ذلك من شبه المستحيل، استئناف الطيران في أي وقت قريب، ما سيعيق الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا أكثر من ذلك».



ورفض مكتب جونسون، التعليق على الخطط، لكن المتحدث باسمه، أكد الجمعة، أن الفكرة قيد الدراسة. ومع بداية تفشي الوباء، رفضت بريطانيا إغلاق حدودها، كالعديد من الدول الأخرى، متعللة بأن الإغلاق لن يكون له تأثير يذكر، لأن فيروس «كورونا» موجود بالفعل في البلاد.



ولكن إذا انخفضت معدلات الإصابة بشكل كافٍ لبدء رفع الإغلاق، فإن المسؤولين يقولون إن وضع الزوار الأجانب في الحجر الصحي، قد يساعد في وقف حدوث زيادة جديدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز