ترامب ينفي التدخّل في فنزويلا

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، عدم ضلوع الولايات المتحدة في أي مؤامرة سرية فاشلة في فنزويلا تشتبه كراكاس بتورّط أمريكيَّين فيها، لكنه أكد أن أي تدخّل ميداني قد يأمر به سيكون «غزواً» مُعلَناً. وصرّح الرئيس الأمريكي لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية: «لو أردت دخول فنزويلا لما جعلت من الأمر سراً». وقال: «لكنت دخلت ولما فعلوا شيئاً بهذا الشأن»، لما أرسلت مجموعة صغيرة»، موضحاً أنه كان ليرسل «جيشاً».

وأضاف ترامب: «سيسمى ذلك غزواً». وأعلنت السلطات الفنزويلية، الاثنين، توقيف 15 شخصاً بينهم أمريكييْن قالت إنهما «عنصرا أمن» تابعان للرئيس الأمريكي. وتتهم النيابة الفنزويلية هؤلاء بأنهم «مرتزقة» جندتهم المعارضة لتدبير محاولة توغل من طريق البحر.

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