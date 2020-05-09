8000 إصابة جديدة في دول شرق المتوسط و85 وفاة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

كشفت إحصائيات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، التابع لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، عن تسجيل 8048 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى تسجيل 95 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بمرض كورونا في دول الإقليم إلى 8.694 حالة، وارتفاع إجمالي الإصابات التراكمية إلى 244 ألفاً، وزيادة العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 121 ألفاً.

وأظهرت بيانات الإحصائيات تسجيل ثلاث دول من إقليم شرق المتوسط معدلات مرتفعة بالإصابة بالفيروس الجديد تزيد على 1000 إصابة يومياً، وهي: إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية، إذ سجلت إيران، أمس، 1556 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 104.691 إصابة، ونحو 6541 حالة وفاة، فيما سجلت باكستان 1791 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26.435، وعدد حالات الوفيات إلى 600، بينما سجلت السعودية 1701 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 35.423 إصابة و229 حالة وفاة.

وأشارت الإحصائيات إلى أربع دول في إقليم شرق المتوسط، الذي يضم 22 دولة عربية إضافة إلى باكستان وأفغانستان وإيران، سجلت أقل من 100 إصابة إجمالية حتى الآن، وهي: اليمن 35 إصابة و7 وفيات، وسوريا 45 إصابة و3 وفيات، وليبيا 64 إصابة و3 وفيات، بينما سجلت 3 دول أخرى أقل من 1000 إصابة وهي الأردن 494 إصابة و9 وفيات من جراء المرض ولبنان 796 إصابة و26 وفاة، والصومال 928 إصابة و44 وفاة، وفلسطين 547 إصابة و4 وفيات، والسودان 930 إصابة و52 حالة وفاة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز