المصدر: بكين - وكالات

أكّدت الصين، أمس، أنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية لمراجعة استجابة العالم لوباء كوفيد 19، بعدما واجهت ضغوطاً من أطراف عدّة للسماح بتحقيق دولي حول تفشي فيروس كورونا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ للصحافيين، إن عملية المراجعة يجب أن تتم بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع وفي توقيت مناسب بعد انتهاء الوباء، وتحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غبريسوس.

وكانت الصين دانت، أول من أمس، تصريحات للولايات المتحدة حول فيروس كورونا المستجد ووصفتها بـ«الكاذبة»، غداة انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، معتبراً أنه كان عليها وقف تفشي وباء كوفيد 19.

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