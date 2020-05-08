كلب آلي يحض الناس على التباعد في متنزهات سنغافورة

المصدر: سنغافورة - رويترز

بدلاً من إزعاج المارة بالنباح، يطلب الكلب بصوت ناعم من راكبي الدراجات وممارسي رياضة الركض الحفاظ على مسافة بينهم. تستخدم السلطات في سنغافورة الكلب الآلي «سبوت»، للمساعدة في الحد من حالات العدوى بفيروس كورونا. ويعمل الكلب الآلي بالتحكم عن بعد، وله أربع أرجل وهو من تصميم شركة بوسطن ديناميكس.



وبدأ «سبوت» عمله في متنزه بوسط المدينة في إطار تجربة لأسبوعين، قد تشهد انضمام روبوتات أخرى لحراسة المساحات الخضراء في المدينة خلال حالة العزل العام. وأثناء تجوله في المتنزه، قال سبوت بالإنجليزية: «دعونا نبقِ سنغافورة مكاناً صحياً، من أجل سلامتكم وسلامة من حولكم رجاء ابتعدوا عن بعضكم البعض لمسافة متر واحد على الأقل، أشكركم». وعلى الرغم من هذا اللطف، فإنّ انتهاك قواعد العزل العام المشددة في سنغافورة قد تكلف مرتكبها غرامة باهظة وقد يصل الأمر إلى الحبس.



وقالت وكالة التكنولوجيا والأمن الإلكتروني التابعة للحكومة والمسؤولة عن التجربة في بيان، إن الكلب الآلي سبوت يمكنه التحرك بيسر على الأراضي غير الممهدة في المتنزهات والحدائق. وفضلاً عن بث رسائل تنبه الزوار إلى قواعد التباعد الاجتماعي، تم تزويد «سبوت» بكاميرات وأدوات تحليل لتقدير عدد الموجودين في المتنزه، إلّا أنّ السلطات قالت إن الكاميرات لن ترصد الأفراد ولن تسجل أي بيانات شخصية.



واسُتخدم سبوت في الآونة الأخيرة على نحو تجريبي في مستشفى ميداني لتوزيع الأدوية على المرضى.

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